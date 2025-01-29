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Кличко заявив про спробу узурпувати владу в столиці та знищити самоврядування

Середа 29 січня 2025 14:50
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Кличко заявив про спробу узурпувати владу в столиці та знищити самоврядування Фото: Віталій Кличко (Getty Images)
Автор: Сергій Новіков

Новий очільник військової адміністрації Києва намагається знищити місцеве самоврядування в столиці та узурпувати владу. А заручниками політичних інтриг стають кияни.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його звернення до президента України Володимира Зеленського.

"Я звертаюсь до Президента України. Поки ви як Верховний головнокомандувач зосереджені на війні та захисті України, люди з вашого оточення невтомно займаються політичними інтригами. І ці процеси стають критичними. Фактично в Києві відбувається спроба блокування функціонування місцевого самоврядування, яка має на меті узурпацію влади, а не забезпечення оборони. І яка практично паралізує життєзабезпечення столиці. Звертаюсь до вас, пане Президенте, як до гаранта Конституції України - не допустити знищення місцевого самоврядування як одного з базових принципів демократії", - заявив Віталій Кличко.

Він наголосив, що, за законом, життєдіяльність міста мають забезпечувати обраний мер та обрана міська рада. А військова адміністрація – тимчасовий орган, який має опікуватись питаннями оборони, цивільного захисту, громадської безпеки, захисту критичної інфраструктури тощо.

При цьому Кличко висловив сумнів, що призначений очільник КМВА спроможний виконувати завдання, покладені на нього законом.

"Заміна без явних причин бойових генералів на начальника, який не має військової освіти, військового досвіду і навіть не служив в армії, викликає сумніви щодо його спроможності виконувати завдання в сфері забезпечення оборони, громадської безпеки і порядку. Що свідчить про політичні мотиви такого призначення", - підкреслив Віталій Кличко.

Замість того, щоб займатися питаннями безпеки столиці, військова адміністрація Києва прагне перебрати на себе повноваження органів самоврядування і паралізувати їх роботу, заявив Кличко.

"Зокрема, КМВА не розглядає важливі документи. Наприклад, розпорядження про відновлення будинків, компенсацію власникам за пошкоджені об’єкти, відновлення інфраструктури та чимало інших. Все це спричиняє дестабілізацію управління містом та блокування важливих для киян рішень. Заручниками цієї ситуації стають кияни", - зазначив Кличко.

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Київ Віталий Кличко
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