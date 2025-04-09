Зеленський відреагував на скандал щодо обмеження повноважень КМВА

Президент Володимир Зеленський прокоментував конфлікт між мерією Києва та міською військовою адміністрацією. Глава держави зазначив, що не має повноважень керувати столицею,

Про це передає РБК-Україна з посиланням на заяву президента під час зустрічі з журналістами у Києві.

"Це не мої повноваження займатися управлінням Києва. Нехай за управління відповідає той, хто управляє. Мені відомо не все в деталях, але все, що порушено з точки зору законодавства, на все це буде відповідна юридична реакція", - сказав глава держави.

Він зазначив, що "знає", що мер столиці Віталій Кличко зі своїм оточенням "зробили кроки щодо обмеження якихось повноважень військової адміністрації".

"У мене немає часу, якщо чесно, займатися обмеженнями і немає повноважень займатися відповідними обмеженнями у відповідь. Я займаюся іншими речами", - - констатував президент.

Скандал міг гілками влади Києва через "земельну справу"

Раніше сьогодні мер столиці Віталій Кличко у своєму Telegram заявив, що на скликаному ним 9 квітня позачерговому засіданні Київської міської ради відбулося голосування депутатів щодо можливого дострокового припинення повноважень секретаря Київради Володимиром Бондаренком.

"Ми повинні визнавати і виправляти помилки. Сім чиновників звільнені через "земельну справу". Очищення міської влади триватиме", - зазначив Кличко.

За його словами, хоча у Бондаренка "статус свідка в цій справі, історія, м'яко кажучи, неприємна".

"Депутати таємним голосуванням (за регламентом) не підтримали відставку секретаря. Разом з тим, я вважаю, що він має піти з посади. Про що Бондаренко і написав заяву. До цього я відсторонив його від підготовки і ведення засідань. І роблю це сам - як міський голова", - поінформував Кличко.

На його переконання, "як би не намагалися деякі сили розбалансувати систему управління в місті", Київрада повинна "зробити висновки і працювати".

Своєю чергою керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у своїй публікації в соцмережі зробив заяву про саботування відкриття на Хрещатику наземного переходу, заявляючи, що це відбувається "за прямою вказівкою мера Кличка".

"Комунальникам поставили задачу не допустити його облаштування. Рішення блокують директор Департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандибор і його заступник Валентин Кульбако. Вони роблять це, щоб нашкодити мені особисто. Але страждають усі, хто щодня користується Хрещатиком. Це не в інтересах киян і гостей столиці", - заявив він.

Я відстоюю позицію, що ми повинні пришвидшити обладнання наземного переходу, і цю пропозицію підтримала поліція. Чекаю на відповідальну позицію міських служб", - йшлося в заяві глави КМВА.