"Чистка" в ФСБ, мины замедленного действия в Харькове, результаты выборов во Франции: новости за 11 апреля

Президент РФ Владимир Путин провел "чистку" ФСБ после провала в Украине, оккупанты забросили в Харьков мины замедленного действия, Эммануэль Макрон одержал победу в первом туре президентских выборов. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 11 апреля - в материале РБК-Украина.

Война России против Украины: последние новости

Российские оккупанты применили против украинских защитников и гражданского населения в Мариуполе неизвестное отравляющее вещество. Снаряд был сброшен с вражеского БПЛА.

Российские оккупанты ночью дистанционно забросили на территорию Харькова мины замедленного действия, которые могут взорваться в любой момент. Из-за чего проспект Александровский перекрыт между бульваром Богдана Хмельницкого и улицей Пожарского.

Вооруженные силы Украины сбили российский самолет в Луганской области.

Российские оккупанты обстреляли Лисичанск Луганской области из тяжелого вооружения. Враг попал в многоэтажку, есть погибший.

Российские оккупанты в Мариуполе взяли в плен экипаж грузового судна SMARTA под флагом Либерии. Моряков вывезли в неизвестном направлении.

В городе Ирпень Киевской области ввели комендантский час, который продлится от 12 до 15 апреля.

Путин провел "чистку" ФСБ после провала в Украине, - Bellingcat

Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев заявил, что президент РФ Владимир Путин провел "чистку" ФСБ после провала в Украине. Он рассказал, что под нее попали по меньшей мере 150 офицеров 5-й службы, которые занимались "украинским вопросом".

По его словам, бывший руководитель 5-й службы уже две недели не берет трубку и с ним нет связи. Также журналист рассказал, что масштабные "чистки" идут и среди бывших подчиненных генерал-полковника.

Лавров заявил, что Россия не будет прекращать боевых действий во время переговоров с Украиной

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не намерена прекращать боевые действия на время переговоров с Украиной. И добавил, что огонь не будут прекращать до тех пор, пока не будет "достигнута окончательная договоренность".

"Президент неоднократно подчеркивал, что мы отдаем предпочтение переговорам. Но если во время первого раунда, на период самого первого раунда переговоров, когда украинская сторона предложила, и мы согласились провести контакт делегаций, и если тогда президент дал команду взять паузу в боевых действиях и проведении специальной военной операции, то когда мы убедились, что украинцы и не собирались отвечать взаимностью, было принято решение, что на следующие раунды переговоров никаких пауз не будет. Пока не будет достигнута окончательная договоренность, пока она не будет подписана", - рассказал Лавров.

Боррель призвал страны ЕС предоставить Украине все необходимое оружие, - Bloomberg

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал страны Европейского союза предоставить Украине все оружие, которое она просит. Причем в срочном порядке.

По словам осведомленных источников, после поездки в Киев глава европейской дипломатии обратился к странам ЕС с призывом предоставить оружие Украине, поскольку она готовится к активизации российской военной кампании.

У Путина против Финляндии и Швеции в НАТО: не принесет безопасность в Европу

У президента России Владимира Путина выступают против вступления Финляндии и Швеции в НАТО. В Кремле подчеркивают, что этот шаг не принесет безопасность в Европу. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Сам по себе альянс является скорее инструментом, заточенным на конфронтацию. Это не тот альянс, который обеспечивает мир и стабильность. Дальнейшее расширение альянса не принесет дополнительной безопасности на европейский континент", - отметил он.

Макрон одержал победу в первом туре президентских выборов

Во Франции завершился первый тур президентских выборов. Согласно официальным данным, наибольшее количество голосов получил действующий глава страны Эммануэль Макрон.

Второй тур французских президентских выборов состоится уже 24 апреля.