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Лавров заявил, что Россия не будет прекращать боевых действий во время переговоров с Украиной

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Москва, Понедельник 11 апреля 2022 17:37
Лавров заявил, что Россия не будет прекращать боевых действий во время переговоров с Украиной Фото: министр иностранных дел России Сергей Лавров (kremlin.ru)
Автор: Мария Кучерявец

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не намерена прекращать боевые действия на время переговоров с Украиной. И добавил, что огонь не будут прекращать до тех пор, пока не будет "достигнута окончательная договоренность".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Президент неоднократно подчеркивал, что мы отдаем предпочтение переговорам. Но если во время первого раунда, на период самого первого раунда переговоров, когда украинская сторона предложила, и мы согласились провести контакт делегаций, и если тогда президент дал команду взять паузу в боевых действиях и проведении специальной военной операции, то когда мы убедились, что украинцы и не собирались отвечать взаимностью, было принято решение, что на следующие раунды переговоров никаких пауз не будет. Пока не будет достигнута окончательная договоренность, пока она не будет подписана", - рассказал Лавров.

Напомним, сегодня глава МИД РФ назвал новую цель так называемой "спецоперации" в Украине, заявив, что она якобы призвана покончить с курсом США на доминирование в мире.

Напомним, Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 47-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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