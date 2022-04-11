Лавров заявил, что Россия не будет прекращать боевых действий во время переговоров с Украиной

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не намерена прекращать боевые действия на время переговоров с Украиной. И добавил, что огонь не будут прекращать до тех пор, пока не будет "достигнута окончательная договоренность".

"Президент неоднократно подчеркивал, что мы отдаем предпочтение переговорам. Но если во время первого раунда, на период самого первого раунда переговоров, когда украинская сторона предложила, и мы согласились провести контакт делегаций, и если тогда президент дал команду взять паузу в боевых действиях и проведении специальной военной операции, то когда мы убедились, что украинцы и не собирались отвечать взаимностью, было принято решение, что на следующие раунды переговоров никаких пауз не будет. Пока не будет достигнута окончательная договоренность, пока она не будет подписана", - рассказал Лавров.

Напомним, сегодня глава МИД РФ назвал новую цель так называемой "спецоперации" в Украине, заявив, что она якобы призвана покончить с курсом США на доминирование в мире.

Напомним, Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 47-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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