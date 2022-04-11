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В Мариуполе оккупанты захватили в плен моряков либерийского грузового судна

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Мариуполь, Понедельник 11 апреля 2022 16:05
В Мариуполе оккупанты захватили в плен моряков либерийского грузового судна Фото: в Мариуполе оккупанты взяли в плен моряков (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты в Мариуполе взяли в плен экипаж грузового судна SMARTA под флагом Либерии. Моряков вывезли в неизвестном направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову.

"Сухогруз зашел в порт Мариуполя 21 февраля и далее должен был следовать в Турцию. Однако из-за активной российской военной агрессии он не получил разрешение на выход в море и остался пришвартованным к 18-му причалу Мариупольского порта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в плен оккупантов также попала жена капитана. Всего на борту корабля были 18 украинцев и 1 гражданин Египта. Связи с экипажем нет. Перед захватом моряков российские войска обстреливали судно в порту Мариуполя.

По предварительным данным, они были вывезены в направлении временно оккупированного Донецка. Однако пока точное местонахождение экипажа - неизвестно.

"Такими действиями РФ нарушает право на жизнь и на свободу, личную неприкосновенность, гарантированные статьями 3 и 5 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод 1950 года и право на свободу передвижения, гарантировано статьей 2 Протокола № 4 к Конвенции", - отметила омбудсмен.

Напомним, что ранее в Мариуполе оккупанты предложили экипажам судов "эвакуацию".

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