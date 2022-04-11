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Оккупанты обстреляли многоэтажку в Лисичанске из тяжелого оружия: есть погибший

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Лисичанск, Понедельник 11 апреля 2022 16:11
Оккупанты обстреляли многоэтажку в Лисичанске из тяжелого оружия: есть погибший Фото: оккупанты обстреляли многоэтажку в Лисичанске из тяжелого оружия (facebook.com/sergey.gaidai.loga)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 11 апреля российские оккупанты обстреляли Лисичанск Луганской области из тяжелого вооружения. Враг попал в многоэтажку, есть погибший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОГА Сергея Гайдая в Facebook.

"рашисты обстреляли Лисичанск из тяжелого вооружения. Один погибший. Прямое попадание в многоэтажку, ГСЧС продолжают разбирать завалы. Уже имеем одного погибшего. Информация будет обновляться", - написал Гайдай.

Кроме того, по его словам оккупанты разрушили в Северодонецке офисное здание.

"русские разрушили в Северодонецке "стратегический объект". Офисное помещение обвалилось и пылает. В областном центре в результате обстрела произошло возгорание нежилого сооружения, во время тушения произошло обрушение крыши и стен. Площадь пожара составляет 150 кв. м. Пострадавших нет", - сообщил Гайдай.

Фото: оккупанты обстреляли многоэтажку в Лисичанске из тяжелого оружия (facebook.com/sergey.gaidai.loga)

Напомним, ВСУ отбили атаку российских оккупантов под Золотым в Луганской области, в которой практически каждый город подвергся вражеским обстрелам.

Добавим, военные группировки Объединенных сил отбили на Донбассе в течение недели 51 вражескую атаку, а также нанесли российским оккупантам значительные потери в военной технике.

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