Оккупанты обстреляли многоэтажку в Лисичанске из тяжелого оружия: есть погибший

Сегодня, 11 апреля российские оккупанты обстреляли Лисичанск Луганской области из тяжелого вооружения. Враг попал в многоэтажку, есть погибший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОГА Сергея Гайдая в Facebook.

"рашисты обстреляли Лисичанск из тяжелого вооружения. Один погибший. Прямое попадание в многоэтажку, ГСЧС продолжают разбирать завалы. Уже имеем одного погибшего. Информация будет обновляться", - написал Гайдай.

Кроме того, по его словам оккупанты разрушили в Северодонецке офисное здание.

"русские разрушили в Северодонецке "стратегический объект". Офисное помещение обвалилось и пылает. В областном центре в результате обстрела произошло возгорание нежилого сооружения, во время тушения произошло обрушение крыши и стен. Площадь пожара составляет 150 кв. м. Пострадавших нет", - сообщил Гайдай.

Фото: оккупанты обстреляли многоэтажку в Лисичанске из тяжелого оружия (facebook.com/sergey.gaidai.loga)