Макрон одержал победу в первом туре президентских выборов
Фото: президент Франции Эмануэль Макрон (Getty Images)
Во Франции завершился первый тур президентских выборов. Согласно официальным данным, наибольшее количество голосов получил действующий глава страны Эммануэль Макрон.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Франции.
Согласно данным министерства:
- Эммануэль Макрон ("Вперед, Республика!") вышел на первое место набрав 27,84% голосов;
- тем временем Марин Ле Пен ("Национальное объединение") набрала 23,15%;
- на третьем месте Жан-Люк Меленшон ("Непокоренная Франция"), за которого проголосовали 21,95% избирателей.
- Эрик Земмур ("Reconquête") получил 7,07% голосов;
- Валери Пекресс ("Республиканцы")- 4,78%;
- Янник Жадо ("Европа - Экология - Зеленые") - 4,63%;
- Жан Лассаль ("Résistons") - 3,13%;
- другие же кандидаты на пост президента получили менее 3% голосов.
Фото: президент Франции Эмануэль Макрон (resultats-elections.interieur.gouv.fr)
Когда ожидать второго тура выборов?
Второй тур французских президентских выборов состоится уже 24 апреля.
Согласно данным Института изучения общественного мнения во Франции Ifop, по состоянию на 8 апреля:
- 52% избирателей планировали голосовать за Макрона;
- 48% избирателей планировали голосовать за Ле Пен;
Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности о каждого кандидата на пост президента в Франции.