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Макрон одержал победу в первом туре президентских выборов

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Понедельник 11 апреля 2022 15:11
Макрон одержал победу в первом туре президентских выборов Фото: президент Франции Эмануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Во Франции завершился первый тур президентских выборов. Согласно официальным данным, наибольшее количество голосов получил действующий глава страны Эммануэль Макрон.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Франции.

Согласно данным министерства:

  • Эммануэль Макрон ("Вперед, Республика!") вышел на первое место набрав 27,84% голосов;
  • тем временем Марин Ле Пен ("Национальное объединение") набрала 23,15%;
  • на третьем месте Жан-Люк Меленшон ("Непокоренная Франция"), за которого проголосовали 21,95% избирателей.
  • Эрик Земмур ("Reconquête") получил 7,07% голосов;
  • Валери Пекресс ("Республиканцы")- 4,78%;
  • Янник Жадо ("Европа - Экология - Зеленые") - 4,63%;
  • Жан Лассаль ("Résistons") - 3,13%;
  • другие же кандидаты на пост президента получили менее 3% голосов.

Макрон одержал победу в первом туре президентских выборов

Фото: президент Франции Эмануэль Макрон (resultats-elections.interieur.gouv.fr)

Когда ожидать второго тура выборов?

Второй тур французских президентских выборов состоится уже 24 апреля.

Согласно данным Института изучения общественного мнения во Франции Ifop, по состоянию на 8 апреля:

  • 52% избирателей планировали голосовать за Макрона;
  • 48% избирателей планировали голосовать за Ле Пен;

Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности о каждого кандидата на пост президента в Франции.

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