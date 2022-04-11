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Боррель призвал страны ЕС предоставить Украине все необходимое оружие, - Bloomberg

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Брюссель, Понедельник 11 апреля 2022 13:42
Боррель призвал страны ЕС предоставить Украине все необходимое оружие, - Bloomberg Фото: глава европейской дипломатии Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал страны Европейского союза предоставить Украине все оружие, которое она просит. Причем в срочном порядке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам осведомленных источников, после поездки в Киев глава европейской дипломатии обратился к странам ЕС с призывом предоставить оружие Украине, поскольку она готовится к активизации российской военной кампании.

В частности, Боррель заявил европейским дипломатам, что решение необходимо принять в ближайшие дни, а не недели.

Предполагается, что военная кампания на востоке Украины будет иметь решающее значение для исхода войны. Поэтому у Киева есть лишь небольшое окно для подготовки и получения необходимого оружия.

По данным Bloomberg, большинство стран ЕС взяли обязательство изучить запросы на поставки танков и реактивных систем залпового огня. Эта тема будет обсуждаться на сегодняшней встрече министров иностранных дел в Люксембурге.

Напомним, ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что у Евросоюза нет времени для отговорок, поскольку нужно предоставить Украине тяжелое вооружение.

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