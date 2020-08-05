Число жертв взрыва в Бейруте приближается к 80

Взрыв был такой силы, что ударные волны причинили вред даже на окраинах города
В Бейруте (Ливан) в результате серии взрывов погибли 78 человек. Кроме того, в результате происшествия пострадали по меньшей мере 4 тысячи человек.
Об этом сообщает Аljazeera.
Отметим, что взрыв был такой силы, что ударные волны причинили вред даже на окраинах столицы. Чиновники связали взрыв с примерно 2700 тоннами конфискованной аммиачной селитры, которые хранились на складе в порту в течение шести лет.
После взрыва президент Ливана Мишель Аун собрал Высший совет обороны страны.
Напомним, несколько сильнейших взрывов в порту Бейрута уничтожили всю прибрежную инфраструктуру.
Отметим, что в результате инцидента в столице Ливана были ранены 48 сотрудников ООН и 27 членов их семей.
РБК-Украина писало о версиях и причинах взрывов в Бейруте, а также последствия и колоссальные разрушения.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил глубокие соболезнования в связи с трагедией.