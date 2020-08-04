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Зеленский выразил соболезнования в связи со взрывами в Бейруте

Киев, Вторник 04 августа 2020 22:22
Зеленский выразил соболезнования в связи со взрывами в Бейруте
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Роман Калиниченко

Зеленский шокирован новостями о взрывах в столице Ливана

Президент Владимир Зеленский заявил, что был шокирован последствиями масштабных взрывов в Бейруте. Украинский президент выразил глубокие соболезнования в связи с трагедией

Об этом Зеленский написал в Twitter.

"Глубоко шокирован новостями о страшных взрывах в Бейруте и большом количестве жертв. Мои глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Я также искренне желаю скорейшего выздоровления раненым", - написал глава государства.

Напомним, несколько часов назад в столице Ливана Бейруте прогремели два мощных взрыва.

Взрывная волна вызвала масштабные разрушения в городе, ранения получили более 2,5 тысячи человек.

РБК-Украина писало о версиях и причинах взрывов в Бейруте, а также последствиях и колоссальных разрушениях.

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