Кількість жертв вибуху в Бейруті наближається до 80

У Бейруті (Ліван) в результаті серії вибухів загинули 78 людей. Крім того, в результаті події постраждали щонайменше 4 тисячі людей.

Про це повідомляє Аljazeera.

Зазначимо, що вибух був такої сили, що ударні хвилі завдали шкоди навіть на околицях столиці. Чиновники пов'язували вибух із близько 2700 тонн конфіскованої аміачної селітри, які зберігалися на складі в порту протягом шести років.

Після вибуху президент Лівану Мішель Аун зібрав Вищу раду оборони країни.

Нагадаємо, кілька найсильніших вибухів в порту Бейрута знищили всю прибережну інфраструктуру.

Зазначимо, унаслідок інциденту в столиці Лівану були поранені 48 співробітників ООН і 27 членів їх сімей.

РБК-Україна писало про версії і причини вибухів в Бейруті, а також наслідки та колосальні руйнування.

Раніше президент України Володимир Зеленський висловив глибокі співчуття у зв'язку з трагедією.