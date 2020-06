Число жертв взрыва бензовоза в Китае выросло до 19

В настоящее время 172 человека находятся в больницах

Количество погибших в результате взрыва бензовоза на скоростном шоссе в районе города Тайчжоу на востоке Китая возросло до 19. В настоящее время 172 человека находятся в больницах в состоянии различной степени тяжести.

Об этом сообщает телеканал CGTN.

Отметим, что тягач с цистерной, в которой находился сжиженный газ, взорвался на съезде со скоростного шоссе. Возникшая взрывная волна подбросила цистерну в воздух.

Пролетев более 100 метров, она упала на заводские постройки у шоссе, в результате чего произошел вторичный взрыв.

Многие здания в населенном пункте, расположенном возле участка шоссе, были разрушены, а люди оказались под завалами.

На месте работают пожарные, спасатели, медики, вооруженная полиция. Продолжается поисково-спасательная операция.

#LATEST The death toll from the LNG tanker explosion has risen to 19, with 172 others injured and hospitalized. pic.twitter.com/6fmKB8G4hT