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Число жертв взрыва бензовоза в Китае выросло до 19

Новости » В мире     14.06.2020 - 08:13
Число жертв взрыва бензовоза в Китае выросло до 19
Фото: взрыв бензовоза в Китае (twitter.com/CGTNOfficial)

В настоящее время 172 человека находятся в больницах

Количество погибших в результате взрыва бензовоза на скоростном шоссе в районе города Тайчжоу на востоке Китая возросло до 19. В настоящее время 172 человека находятся в больницах в состоянии различной степени тяжести.

Об этом сообщает телеканал CGTN.

Отметим, что тягач с цистерной, в которой находился сжиженный газ, взорвался на съезде со скоростного шоссе. Возникшая взрывная волна подбросила цистерну в воздух.

Пролетев более 100 метров, она упала на заводские постройки у шоссе, в результате чего произошел вторичный взрыв.

Многие здания в населенном пункте, расположенном возле участка шоссе, были разрушены, а люди оказались под завалами.

На месте работают пожарные, спасатели, медики, вооруженная полиция. Продолжается поисково-спасательная операция.

Напомним, ранее сообщалось о 9 погибших и более 100 раненных.

Также РБК-Украина писало, что автоцистерна с горючим взорвалась в северном сирийском городе Африн, тогда погибли более десятка людей.

Кроме того сообщалось о столкновении бензовоза с автобусом в Пакистане, в результате взрыва топлива погибли до 30 человек.

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Автор: Надежда Собенко

Теги Новости Украины КитайбензовозВзрыв
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