Число жертв взрыва бензовоза в Китае выросло до 19

В настоящее время 172 человека находятся в больницах
Количество погибших в результате взрыва бензовоза на скоростном шоссе в районе города Тайчжоу на востоке Китая возросло до 19. В настоящее время 172 человека находятся в больницах в состоянии различной степени тяжести.
Об этом сообщает телеканал CGTN.
Отметим, что тягач с цистерной, в которой находился сжиженный газ, взорвался на съезде со скоростного шоссе. Возникшая взрывная волна подбросила цистерну в воздух.
Пролетев более 100 метров, она упала на заводские постройки у шоссе, в результате чего произошел вторичный взрыв.
Многие здания в населенном пункте, расположенном возле участка шоссе, были разрушены, а люди оказались под завалами.
На месте работают пожарные, спасатели, медики, вооруженная полиция. Продолжается поисково-спасательная операция.
#LATEST The death toll from the LNG tanker explosion has risen to 19, with 172 others injured and hospitalized. pic.twitter.com/6fmKB8G4hT— CGTN (@CGTNOfficial) June 14, 2020
Напомним, ранее сообщалось о 9 погибших и более 100 раненных.
Также РБК-Украина писало, что автоцистерна с горючим взорвалась в северном сирийском городе Африн, тогда погибли более десятка людей.
Кроме того сообщалось о столкновении бензовоза с автобусом в Пакистане, в результате взрыва топлива погибли до 30 человек.
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Автор: Надежда Собенко