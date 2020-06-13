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В Китае взорвался бензовоз, почти десять погибших и сотня раненых

Новости » Происшествия     13.06.2020 - 15:52
В Китае взорвался бензовоз, почти десять погибших и сотня раненых
Фото: взрыв (flickr.com charlesfrost)

9 человек погибли, больше 100 получили ранения

В восточном Китае на скоростной трассе "Шэньян-Хайкоу" взорвался автомобиль, который перевозил цистерну с горючим. Погибли по меньшей мере 9 человек.

Об этом сообщает CCTV Asia Pacific.

Бензовоз взорвался после столкновения с впереди стоящим автомобилем. В результате взрыва некоторые авто отлетели в сторону на несколько метров.

По последним данным, погибли по меньшей мере 9 человек, еще более 100 получили ранения.

От взрыва также пострадали некоторые близлежащие дома и здание фабрики, пламя охватило несколько автомобилей на шоссе.

Напомним, ранее автоцистерна с горючим взорвалась в северном сирийском городе Африн, тогда погибли более десятка людей.

Также сообщалось о столкновении бензовоза с автобусом в Пакистане, в результате взрыва топлива погибли до 30 человек.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины бензовозВзрыв
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