В Пакистане столкнулись автобус с автоцистерной, погибли 27 человек

Фото: место происшествия (twitter.com/trtworld)

В момент ДТП в автобусе находилось 33 пассажира

Во вторник, 22 января, в Пакистане столкнулись автобус с автоцистерной, в результате аварии погибли 27 человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Анадолу".

Сообщается, что авария произошла ночью в районе Лас-Бела провинции Белуджистан. В полиции отметили, что в момент ДТП в автобусе находилось 33 пассажира.

В результате столкновения ранения получили шесть человек, состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое.

Напомним, 19 янвапя на западе Боливии по меньшей мере 22 человека погибли при столкновении двух автобусов. Еще 37 человек получили ранения.

Отметим, в результате столкновения двух микроавтобусов на шоссе Ла-Пас-Ачакачи в Боливии погибли 17 человек. Как сообщили в полиции, инцидент произошел в районе Мороколло. В результате столкновения 16 человек погибли на месте, еще один человек скончался в больнице.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждые 24 секунды в мире в ДТП погибает один человек. Самый высокий уровень смертности на дорогах Африки.