Кількість жертв вибуху бензовоза в Китаї зросла до 19

Кількість загиблих в результаті вибуху бензовоза на швидкісному шосе в районі міста Тайчжоу на сході Китаю зросла до 19. В даний час 172 людини перебувають у лікарнях у стані різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляє телеканал CGTN.

Зазначимо, що тягач з цистерною, в якій знаходився скраплений газ вибухнув на з'їзді зі швидкісного шосе. Вибухова хвиля підкинула цистерну в повітря.

Пролетівши понад 100 метрів, вона впала на заводські споруди біля шосе, в результаті чого стався вторинний вибух.

Багато будівлі в населеному пункті, розташованому біля ділянки шосе, були зруйновані, а люди опинилися під завалами.

На місці працюють пожежники, рятувальники, медики, озброєна поліція. Триває пошуково-рятувальна операція.

