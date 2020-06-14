Кількість жертв вибуху бензовоза в Китаї зросла до 19

В даний час 172 людини перебувають у лікарнях
Кількість загиблих в результаті вибуху бензовоза на швидкісному шосе в районі міста Тайчжоу на сході Китаю зросла до 19. В даний час 172 людини перебувають у лікарнях у стані різного ступеня тяжкості.
Про це повідомляє телеканал CGTN.
Зазначимо, що тягач з цистерною, в якій знаходився скраплений газ вибухнув на з'їзді зі швидкісного шосе. Вибухова хвиля підкинула цистерну в повітря.
Пролетівши понад 100 метрів, вона впала на заводські споруди біля шосе, в результаті чого стався вторинний вибух.
Багато будівлі в населеному пункті, розташованому біля ділянки шосе, були зруйновані, а люди опинилися під завалами.
На місці працюють пожежники, рятувальники, медики, озброєна поліція. Триває пошуково-рятувальна операція.
#LATEST The death toll from the LNG tanker explosion has risen to 19, with 172 others injured and hospitalized. pic.twitter.com/6fmKB8G4hT— CGTN (@CGTNOfficial) June 14, 2020
Нагадаємо, раніше повідомлялося про 9 загиблих і 100 поранених.
Також РБК-Україна писало, що автоцистерна з пальним вибухнула в північному сирійському місті Афрін, тоді загинуло більше десятка людей.
Крім того, повідомлялося про зіткнення бензовозу з автобусом в Пакистані, в результаті вибуху палива загинули до 30 осіб.
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Автор: Надія Собенко