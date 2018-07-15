Число жертв повені в Японії зросло до 216 осіб

Ще кілька десятків людей вважаються зниклими без вісті

В Японії в результаті повеней загинули 216 осіб. Про це повідомляє агенство на Kyodo.

Окрім того, як повідомляється, ще кілька десятків людей вважаються зниклими без вісті.

Рятувальники продовжують пошукові операції.

Окрім того, тисячі волонтерів з усієї країни прибули у західні райони Японії, щоб надати допомогу постраждалим від удару стихії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про 209 загиблих в результаті повеней в Японії.

Також повідомлялося, що через повені в Китаї понад 100 тис. жителів міста Чунцин були тимчасово евакуйовані на період пікового рівня паводку.

7 липня на захід Японії обрушився тайфун, після чого пройшли проливні дощі, які спричинили повені та зсуви. Відомо про пошкодження майже 270 тис. будівель, в країні було припинено залізничне сполучення.

Крім того, 10 липня, стало відомо про наближення тайфуну "Марія" до Японії, зокрема, до групи південних островів Сакісіма в префектурі Окінава.