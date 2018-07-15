Повінь в Японії забрав життя 209 осіб

Тривають пошуково-рятувальні операції в районах

Число загиблих від проливних дощів і повеней в Японії досягло 209. Про це повідомляє "Анадолу".

Як повідомляється, смерть 209 людей вже підтвердилася, а пошукові операції по решті - ще тривають.

Разом з тим, у Японії вважають, що кількість загиблих зросте, оскільки понад 50 осіб зникли безвісти.

Так, за останній тиждень проливних дощів в 31 префектурі країни сталося близько 700 зсувів.

Пошуково-рятувальні операції з більш ніж 70 000 рятувальників тривають в районах, постраждалих від повеней, включаючи префектури Хіросіма, Окаяма і Ехиме.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 7 липня на захід Японії обрушився тайфун, після чого пройшли проливні дощі, які спричинили повені та зсуви. Відомо про пошкодження майже 270 тис. будівель, в країні було припинено залізничне сполучення.

Крім того, 10 липня, стало відомо про наближення тайфуну "Марія" до Японії, зокрема, до групи південних островів Сакісіма в префектурі Окінава.