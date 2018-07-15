Почти 100 тысяч жителей китайского Чунцина эвакуированы из-за наводнения

Уровень воды в реках Янцзы и Цзялинцзян превысил уровень предупреждения

Из-за наводнения в Китае более 100 тыс. жителей города Чунцин были временно эвакуированы на период пикового уровня паводка. Об этом сообщает Хinhua.

Как сообщается, уровень воды в реках Янцзы и Цзялинцзян превысил уровень предупреждения в 3,78 м и 5,92 м соответственно. Продолжающиеся несколько дней ливни привели к сильнейшему наводнению в этом регионе с 2012 года.

Кроме того, власти запустили экстренный режим работы дамб, чтобы быстрее снизить уровень воды и минимизировать ущерб от наводнения.

Напомним, ранее сообщалось, что от наводнения в Японии пострадали уже почти 200 человек. Смерть 209 человек уже подтвердилась, а поисковые операции по остальным еще продолжаются.

Отметим, 7 июля на запад Японии обрушился тайфун, после чего прошли проливные дожди, которые спровоцировали наводнения и оползни. Известно о повреждении почти 270 тыс. зданий, в стране было приостановлено железнодорожное сообщение.