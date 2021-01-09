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Число жертв лавины в России возросло до 3, поиски завершились

Норильск, Суббота 09 января 2021 09:15
Число жертв лавины в России возросло до 3, поиски завершились
Фото: последствия лавины в Норильске (mchs.gov.ru)
Автор: РБК-Украина

В результате схода лавины в российском Норильске погибли три человека. Поисково-спасательные работы на месте чрезвычайного происшествия завершены.

Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что поисковые работы завершились, а все, кто в момент схождения лавины находился в районе горнолыжной трассы, найдены. Российские спасатели отмечают, что первым нашли 14-летнего подростка, которого с обморожением госпитализировали в больницу. Чуть позже были найдены тела двух взрослых и малолетнего ребенка. По данным правоохранительных органов, все они являются членом одной семьи.

"Все пропавшие были найдены, было принято решение о завершении поисково-спасательных работ", - сообщили в российском МЧС.

Отметим, вчера вечером снежная лавина сошла на участок горнолыжного комплекса "Гора Отдельная", в результате чего засыпало несколько зданий.

Напомним, ранее Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупредила об угрозе схождения лавины в Карпатах. В частности, в высокогорье Ивано-Франковской области объявлена значительная снеголавинная опасность (III уровень).

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