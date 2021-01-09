Число жертв лавини в Росії зросло до 3, пошуки завершилися

Фото: наслідки лавини в Норильську (mchs.gov.ru)

В результаті сходу лавини в російському Норильську загинули три особи. Пошуково-рятувальні роботи на місці надзвичайної події завершено.

Про це повідомляє ТАСС.

Повідомляється, що завершилися пошукові роботи, а всіх, хто в момент сходження лавини знаходився в районі гірськолижної траси, знайдено. Російські рятувальники зазначають, що першим знайшли 14-річного підлітка, якого з обмороженням госпіталізовано до лікарні. Трохи пізніше було знайдено тіла двох дорослих та малолітньої дитини. За даними правоохоронних органів, всі вони є членом однієї сім'ї.

"Всі зниклі були знайдені, було прийнято рішення про завершення пошуково-рятувальних робіт", - повідомили в російському МНС.

Відзначимо, вчора ввечері сніжна лавина зійшла на ділянку гірськолижного комплексу "Гора Отдельная", в результаті чого засипало кілька будівель.

Нагадаємо, раніше Державна служба України з надзвичайних ситуацій попередила про загрозу сходження лавини в Карпатах. Зокрема, у високогір'ї Івано-Франківської області оголошено значну сніголавинну небезпеку (III рівень).