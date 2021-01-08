ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Лавины и гололедица: украинцев предупредили об опасности в горах и на дорогах

Украина, Пятница 08 января 2021 10:20
Лавины и гололедица: украинцев предупредили об опасности в горах и на дорогах
Фото: гололед (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В пятницу, 8 января, почти на всей территории Украины ожидается гололедица на дорогах. При этом в Карпатах ожидается значительная снеголавинная опасность.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, сегодня в Черниговской и Сумской областях ожидаются значительные осадки, а в северных, восточных, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях налипание мокрого снега и дождь, гололед, а на дорогах - гололедица.

В Киеве и области синоптики прогнозируют налипание мокрого снега и дождь, гололед, а на дорогах гололедицу.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог", - говорится в сообщении.

Кроме того, в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность. Синоптики объявили третий уровень опасности.

Напомним, сегодня в Украине будет пасмурно и прохладно. В южных областях температура воздуха прогреется до +5 градусов.

Кроме того, в Киеве ночью ожидается налипание мокрого снега и гололедица. Погодные условия представляют I уровень опасности.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество Гидрометцентр

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь