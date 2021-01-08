В России лавина сошла на горнолыжный курорт. Под снегом оказались домики

Фото: зима в горах (freepik.com)

В районе российского города Норильск (Красноярский край) вечером 8 января на горнолыжный курорт сошла лавина. Под толщей снега оказались пять курортных домиков.

Об этом сообщает российское издание "ТАСС" со ссылкой на МЧС России.

По информации спасателей, под снегом могут находиться по меньшей мере пять человек, среди них двое детей. Предварительно, все люди находятся в одном из заваленных снегом домов.

"В 20:30 поступило сообщение о том, что в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" произошел сход снежной массы. В результате схода засыпало 4 домика, в них находились люди, количество уточняется", - заявили в МЧС РФ.

Сейчас на месте происшествия работают 50 спасателей и три единицы техники. О погибших и пострадавших пока не сообщалось.

Напомним, синоптики предупреждали об опасности схода лавин в Карпатах. Значительная снеголавинная опасность прогнозировалась в горах Ивано-Франковской области.

Добавим, в конце декабря в горах Ирана сошла лавина, жертвами которой стали 10 человек. Более 10 человек считались пропавшими без вести.