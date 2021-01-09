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Число жертв схода лавины в России возросло, погиб ребенок

Суббота 09 января 2021 07:16
Число жертв схода лавины в России возросло, погиб ребенок
Фото: последствия лавины возле Норильска (t.me/zhitvnorilske)
Автор: Инна Собора

В России в результате схода снежной лавины в районе горнолыжного курорта в Норильске погибли два человека. Вторым погибшим оказался ребенок в возрасте 1,5 года.

Об этом пишет РБК.

Ночью во время поисково-спасательных работ нашли тело второго ребенка.

"Только что было обнаружено еще одно тело - полуторагодовалого ребенка", - сообщил учасник поисковой операции.

Кроме того, прокуратура Красноярского края организовала проверку по факту схода снежной лавины. По результатам проверки будет принят комплекс мер реагирования.

Ранее сообщалось, что ночью под снегом нашли тело женщины без признаков жизни.

Напомним, вечером 8 января на горнолыжный курорт возле Норильска сошла лавина. Под снежными завалами оказались 5 домиков, в которых, как считалось, могли находиться по меньшей мере пять человек.

Вскоре, спасатели достали семью из-под лавины, которая сошла на горнолыжный курорт.. Еще двое людей выбрались из-под лавины самостоятельно. Всего удалось спасти шесть человек.

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