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Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 162

Новости » В мире     30.01.2020 - 02:15
Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 162
Иллюстративное фото (pxhere.com)

За прошедшие сутки в провинции Хубэй зарегистрировано 37 новых случаев смерти от коронавируса

Количество погибших от коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 162 человек. Об этом сообщает местный комитет здравоохранения, передает РБК-Украина со ссылкой на Global Times.

Уточняется, что за прошедшие сутки в провинции зарегистрировано 37 новых случаев смерти от вируса и подтверждено 1032 новых случаев заболевания. Из больниц за сутки выписали 10 человек.

Напомним, в Китае вылечили уже 36 человек от нового коронавируса 2019-nCoV, который вызывает пневмонию. Сообщается, что первую медикам удалось вылечить 56-летнюю женщину в Шанхае, которая некоторое время проживала в Ухане, где была зафиксирована вспышка коронавируса.

Как писало РБК-Украина, врачи назвали главные симптомы коронавируса из Китая - кашель, лихорадка и головная боль. Специалисты отметили, что у некоторых людей, заразившихся вирусом, может вообще не быть никаких симптомов, кроме несильных болей в горле и головной боли. В то же время, другие могут страдать от лихорадки, кашля или проблем с дыханием.

Добавим также, коронавирус из Китая продолжает распространяться, уже зафиксированы более 6 тысяч случаев заболевания. По меньшей мере 132 человека погибли.

Япония и США приняли решение эвакуировать своих граждан из Ухани из-за коронавируса, количество жертв которого резко возросло до 132 с почти 1500 новыми случаями заболевания.

Также сообщалось, что между Украиной и Китаем не будет прямого авиасообщения с 3 февраля из-за рисков проникновения коронавируса.

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