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Украина ограничит авиасообщение с Китаем из-за коронавируса

Новости » Происшествия     28.01.2020 - 16:59
Украина ограничит авиасообщение с Китаем из-за коронавируса
Фото: Игорь Кузин (РБК-Украина)

Планируется закрыть прямое авиасообщение с Китаем

Между Украиной и Китаем не будет прямого сообщения с 3 февраля из-за рисков проникновения коронавируса. Об этом заявил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин, передает корреспондент РБК-Украина.

Планируется закрыть прямое авиасообщение с Китаем.

"Вы слышали, что единственное прямое сообщение с Китаем перевозчик объявил, что он прекращает, пока ситуация не изменится. С 3 февраля у нас не будет прямого сообщения", - заявил Кузин.

Ранее сообщалось, что власти Украины усилили санитарные подразделения в аэропорту "Борисполь". Также в отношении пассажиров, которые прибывают рейсами из Китая, будут введены скрининговые анкеты.

Как писало РБК-Украина, ранее в США создали онлайн-карту распространения китайского коронавируса. Случаи заболевания уже подтверждены как минимум в 12 странах - Таиланд, Южная Корея, США, Вьетнам, Малайзия, Япония, Австралия, Камбоджа, Германия, Непал, РФ, Франция.

Также напомним, Украина в ближайшие дни получит наборы для выявления коронавируса. Для этого будут использовать референс-лабораторию, которую определит Всемирная организация здравоохранения.

Также сообщалось, что РФ закрывает границу с Китаем из-за коронавируса. Пункты пропуска не будут работать до 7 февраля.

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