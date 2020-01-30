Кількість жертв коронавірусу в провінції Хубей зросла до 162

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За минулу добу в провінції Хубей зареєстровано 37 нових випадків смерті від коронавірусу

Кількість загиблих від коронавірусу в китайській провінції Хубей зросла до 162 осіб. Про це повідомляє місцевий комітет охорони здоров'я, передає РБК-Україна з посиланням на Global Times.

Уточнюється, що за минулу добу в провінції зареєстровано 37 нових випадків смерті від вірусу і підтверджено 1032 нових випадків захворювання. З лікарень за добу виписали 10 осіб.

Нагадаємо, в Китаї вилікували вже 36 осіб від нового коронавірусу 2019-nCoV, який викликає пневмонію. Повідомляється, що першу медикам вдалося вилікувати 56-річну жінку в Шанхаї, яка деякий час проживала в Ухані, де було зафіксовано спалах коронавіруса.

Як повідомляло РБК-Україна, лікарі назвали головні симптоми коронавірусу з Китаю - кашель, лихоманка і головний біль. Фахівці зазначили, що у деяких людей, що заразилися вірусом, може взагалі не бути ніяких симптомів, крім несильних болю в горлі і головного болю. У той же час, інші можуть страждати від лихоманки, кашлю або проблеми з диханням.

Додамо також, коронавірус з Китаю продовжує поширюватися, вже зафіксовано понад 6 тисяч випадків захворювання. Щонайменше 132 людини загинули.

Японія і США прийняли рішення евакуювати своїх громадян з Ухані через коронавірус, кількість жертв якого різко зросла до 132 з майже 1500 новими випадками захворювання.

Також повідомлялося, що між Україною і Китаєм не буде прямого авіасполучення з 3 лютого через ризики проникнення коронавірусу.