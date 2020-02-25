Число жертв коронавируса в Китае выросло до 2663

В Китае выросло число жертв нового коронавируса - умерли уже 2663 человек. Об этом сообщили власти страны, передает Reuters.

Также известно, что по состоянию на 25 февраля, выздоровели 27,2 тысяч человек.

Государственный комитет по делам здравоохранения КНР отмечает, что за сутки была зафиксирована 71 смерть. Также почти 2,6 тысяч человек выписаны из больниц.

В Китае общее число инфицированных коронавирусом нового типа составляет более 77,6 тысяч.

Напомним, власти Италии 24 февраля подтвердили еще одну смерть от коронавируса COVID-19. Умер 62-летний итальянец. Он имел ряд важных хронических заболеваний в прошлом. По данным ВОЗ, пик эпидемии коронавируса в Китае пройден.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что Украина усиливает меры безопасности в связи со вспышкой коронавируса.