ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ВОЗ передала Украине дополнительные наборы для выявления коронавируса

Новости » Общество     24.02.2020 - 18:21
ВОЗ передала Украине дополнительные наборы для выявления коронавируса
Иллюстративное фото (flickr.com)

Наборов хватит для исследования на заболевания более 950-ти человек

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) передала вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья 30 наборов реагентов для тестирования на коронавирус.Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения на странице в Facebook.

Сообщается, что наборы содержат примерно 3000 реакций, чего хватит для исследования на заболевания более 950-ти человек.

"С 2019 года ВОЗ оказывает поддержку Украине по улучшению подготовки к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения. Эта поддержка со стороны ВОЗ осуществляется с целью повышения способности Украины подготовиться к появлению возможных случаев новой коронавирусної инфекции COVID-19", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что во всем европейском регионе усилены меры по тестированию: ВОЗ ввела механизм передачи клинических образцов пациентов (тех, которые отвечают эпидемиологическому определению подозрения на инфицирование COVID-19) в международных референс-лаборатории. На данный момент в европейском регионе работает 6 международных лабораторий для выявления и проверки на новый коронавирус.

Отметим, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что новый коронавирус, вспышка которого зафиксирована в ряде стран мира, имеет потенциал пандемии.

Напомним, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая убеждена, что оснований для того, чтобы продолжать срок обсервации в санатории "Новые Санжары" более чем на 14 дней, нет.

Коронавирусом вне Китая заразились больше 2 тыс. человек ВОЗ: коронавирус потенциально может стать пандемией  
Новости Украины УкраинаВОЗтестированиеКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь