ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Италии от коронавируса умер еще один человек

Новости » В мире     24.02.2020 - 22:37
В Италии от коронавируса умер еще один человек
Фото: коронавирус в Италии (twitter.com/nikmarino9)

Это седьмой смертельный случай от вируса в стране

Власти Италии подтвердили еще одну смерть от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство ANSA.

Сообщается, что умер 62-летний итальянец в больнице Сант-Анна в итальянском городе Комо. Сюда он был переведен на выходных из больницы Сант-Анджело-Лодиджано, которая находится в регионе Ломбардия, где ранее зафиксировали резкую вспышку заболеваний.

Также отмечается, что умерший имел ряд важных хронических заболеваний в прошлом. 23 февраля его состояние резко ухудшилось, и медработники Сант-Анны были вынуждены перевести его из отделения инфекционных заболеваний в реанимацию, где впоследствии он скончался.

Напомним, по состоянию на 19:00 24 февраля, коронавирусом в Италии заразились 229 человек: 172 в регионе Ломбардия, 32 - Венето, остальные - в Эмилии Романия, Пьемонте и Лацио, а также - в городе Рим. Украинцев среди них нет.

Также РБК-Украина сообщало, что в связи со вспышкой вируса в Европе Украина усилит меры безопасности на границе. В частности, ко всем приехавшим в Украину автобусами на западной границе будут приняты меры безопасности, аналогичные прилетевшим из стран, в которых подтвердили коронавирус.

В Италии находится более 15 тыс. украинцев, - Минздрав Украина усиливает меры безопасности в связи со вспышкой коронавируса в Италии, - Гончарук
Новости Украины ИталияКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь