В Италии от коронавируса умер еще один человек

Фото: коронавирус в Италии (twitter.com/nikmarino9)

Это седьмой смертельный случай от вируса в стране

Власти Италии подтвердили еще одну смерть от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство ANSA.

Сообщается, что умер 62-летний итальянец в больнице Сант-Анна в итальянском городе Комо. Сюда он был переведен на выходных из больницы Сант-Анджело-Лодиджано, которая находится в регионе Ломбардия, где ранее зафиксировали резкую вспышку заболеваний.

Также отмечается, что умерший имел ряд важных хронических заболеваний в прошлом. 23 февраля его состояние резко ухудшилось, и медработники Сант-Анны были вынуждены перевести его из отделения инфекционных заболеваний в реанимацию, где впоследствии он скончался.

Напомним, по состоянию на 19:00 24 февраля, коронавирусом в Италии заразились 229 человек: 172 в регионе Ломбардия, 32 - Венето, остальные - в Эмилии Романия, Пьемонте и Лацио, а также - в городе Рим. Украинцев среди них нет.

Также РБК-Украина сообщало, что в связи со вспышкой вируса в Европе Украина усилит меры безопасности на границе. В частности, ко всем приехавшим в Украину автобусами на западной границе будут приняты меры безопасности, аналогичные прилетевшим из стран, в которых подтвердили коронавирус.