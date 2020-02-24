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Минздрав не рекомендует украинцам посещать страны, где зарегистрировали коронавирус

Новости » Общество     24.02.2020 - 23:39
Минздрав не рекомендует украинцам посещать страны, где зарегистрировали коронавирус
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

За пределами Китая заражения вирусом составляет не более 3% от общего количества

Не путешествовать в страны, где зафиксировали случаи коронавируса, рекомендует гражданам Украины Министерство здравоохранения. Об этом сказал в понедельник, 24 февраля заместитель главы министерства Виктор Ляшко в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

В частности, он отметил, что на сегодня установлено, что более 97% случаев инфицирования коронавирусной инфекцией зарегистрировали в Китае. Остальные 3% больных зарегистрированы в других странах.

"Наша рекомендация на сегодня - по возможности отказаться от путешествий в страны, где зарегистрированы случаи коронавірусної инфекции, поскольку это будет способствовать сохранению их здоровья", - подчеркнул Ляшко.

Напомним, 24 февраля власти Италии подтвердили еще одну смерть от коронавирус COVID-19. Умер 62-летний итальянец в больнице Сант-Анна в итальянском городе Комо. Умерший имел ряд хронических заболеваний в прошлом. Его состояние резко ухудшилось 23 февраля и медработники Сант-Анны были вынуждены перевести его из отделения инфекционных заболеваний в реанимацию, где впоследствии он скончался.

По данным ВОЗ, пик эпидемии коронавирус в Китае пройдено.

В настоящее время в мире зарегистрировали более 79 тыс. подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19. Умерли вследствие заражения более 2,6 тыс. людей.

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