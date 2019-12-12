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Кількість жертв виверження вулкану в Новій Зеландії зросла

Новини » Суспільство     12.12.2019 - 16:28
Кількість жертв виверження вулкану в Новій Зеландії зросла
Фото: виверження вулкану (twitter.com)

Ще 20 людей у важкому стані

У ніч на четвер, 12 грудня, двоє людей померли в лікарнях від травм після виверження вулкана на острові Уайт-Айленд у Новій Зеландії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За даними міністерства охорони здоров'я Нової Зеландії, у важкому стані перебувають ще понад 20 людей. Імовірно, у зоні лиха знаходяться тіла ще дев'ятьох загиблих, однак через загрозу повторного виверження рятувальники не можуть їх вивезти.

Раніше повідомлялося, що кількість загиблих в результаті виверження вулкана у Новій Зеландії зросла до 13 осіб.

Поліція повідомила, що під час виверження на безлюдному острові було 47 осіб - 24 з Австралії, дев'ять із Сполучених Штатів, п'ять з Нової Зеландії, чотири з Німеччини, за два з Китаю і Великобританії і один з Малайзії. У поліції розпочали кримінальне провадження.

Як відомо, виверження вулкану в Новій Зеландії сталося вранці 9 грудня. Невдовзі після інциденту представник місцевої поліції Джон Тімсіт повідомив про одну загиблу людину та додав, що кількість жертв стихії зросте.

Число загиблих при виверженні вулкану в Новій Зеландії перевищило 10 В Новій Зеландії почалося виверження вулкана, постраждали 20 людей
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