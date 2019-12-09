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В Новой Зеландии при масштабном извержении вулкана погиб человек

Новости » Происшествия     09.12.2019 - 09:27
В Новой Зеландии при масштабном извержении вулкана погиб человек
Фото: извержение вулкана в Новой Зеландии (twitter.com)

Еще несколько пропали без вести из-за извержения вулкана в Новой Зеландии

В результате извержения вулкана на островке Уайт-Айленд в Новой Зеландии погиб один человек и еще несколько пропали без вести. Об этом сообщает AP.

Представитель местной полиции Джон Тимс отметил, что число жертв стихии возрастет.

Ранее сообщалось о 20 пострадавших в результате извержения вулкана.

Спасатели сообщают, что вблизи вулкана находилось около 50 человек. Некоторые из этих людей были доставлены на берег. Из них, по меньшей мере, один человек получил тяжелые ранения.

"Первоначально считалось, что на острове или рядом с ним во время извержения находилось около 100 человек, теперь мы считаем, что их было меньше 50", - сообщает пресс-служба полиции.

Напомним, 24 декабря на итальянском острове Сицилия началось извержение вулкана Этна. Активный вулкан выбросил в небо облако пепла, затруднив видимость. Извержение вулкана сопровождалось землетрясениями. Национальный институт геофизики и вулканологии Италии насчитал более 130 сейсмических толчков, при этом самый сильный из них достиг магнитуды 4,0. В результате извержения вулкана пострадали 30 человек.

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