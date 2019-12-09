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Число погибших при извержении вулкана в Новой Зеландии превысило 10

Новости » Происшествия     09.12.2019 - 22:56
Число погибших при извержении вулкана в Новой Зеландии превысило 10
Фото: извержение вулкана (twitter.com)

Жертвами извержения стали по меньшей мере 13 человек

Количество погибших в результате извержение вулкана в Новой Зеландии выросло до 13 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

По данным издания, в момент инцидента на острове, где произошло извержение вулкана, находились 47 человек. Известно, что в результате извержения погибли уже 13 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что число погибших в результате извержения вулкана в Новой Зеландии выросло до 5. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн в ходе пресс-конференции заявила, что еще около 20 человек получили ранения.

Также РБК-Украина писало, что после извержения вулкана в Новой Зеландии более 20 человек пропали без вести. На острове были около 50 человек, среди которых были и новозеландцы, и иностранные туристы, находившиеся поблизости, и еще несколько человек были замечены у края кратера за несколько минут до извержения вулкана.

Как известно, извержение вулкана в Новой Зеландии произошло утром 9 декабря. Вскоре после инцидента представитель местной полиции Джон Тимсит сообщил об одном погибшем человеке и добавил, что число жертв стихии возрастет. Тогда же было известно о 20 пострадавших в результате извержения вулкана.

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