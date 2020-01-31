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Кількість заражених коронавірусом наближається до 10 000

Новини » Надзвичайні події     31.01.2020 - 08:38
Кількість заражених коронавірусом наближається до 10 000
Ілюстративне фото (twitter.com CCTV)

За добу підтверджено 1 982 нових випадки зараження

Кількість заражених коронавірусом з Китаю перевищила 9,5 тисяч людей. Про це повідомляють китайські ЗМІ.

За добу підтверджено 1 982 нових випадки зараження. 43 людини померли, причому 42 смерті припадають на провінцію Хубей. Зокрема, чотири нових випадки зараження вірусом 2019 nCoV підтверджені в Кореї.

Крім того, в результаті поширення вірусу вже померли 212 осіб.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я визнала спалах китайського коронавіруса нового типу надзвичайною ситуацією міжнародного значення. Коронавірус зафіксований вже в 18 країнах за межами Китаю. Крім того, вірус поширився на всі провінції і регіони материкового Китаю.

У 18 країнах за межами Китаю зареєстровано 98 випадків коронавіруса 2019nCoV, в тому числі 8 випадків передачі вірусу від людини людині в чотирьох країнах: Німеччині, Японії, В'єтнамі та Сполучених Штатах Америки.

Раніше РБК-Україна писало, що ВООЗ закликала всі країни готуватися до протидії новому виду коронавірусу, спалах якого стався у китайському місті Ухань.

Також лікарі назвали головні симптоми коронавіруса з Китаю - кашель, лихоманка і головний біль.

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