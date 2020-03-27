Число зараженных коронавирусом в Винницкой области возросло до 9 человек. Об этом говорится в сообщении Винницкого областного лабораторного центра Минздрава Украины.

Сообщается, что на территории области зарегистрировано 42 подозрения на COVID-19. В 27 случаях диагноз не подтвержден, в 9 случаях обнаружен коронавирус, в том числе у одного ребенка. Образцы материалов еще от 6 пациентов исследуются.

Лабораторно подтвержденные случаи зарегистрированы: Винница - 7, Винницкий район - 1, Ладыжин - 1. За минувшие сутки срочные сообщения о подозрении на заболевание поступили из Бершадского, Винницкого, Иллинецкого, Жмеринского, Томашпольского и Черновицкого районов.

Напомним, по состоянию на вчера, в области были зафиксированы всего четыре случая коронавируса.

По последним данным, по состоянию на утро 27 марта известно о 218 случаях заражения по всей стране. Кроме того, в Черновицкой области выздоровели 4 человека - трое взрослых и один ребенок. С начала вспышки коронавируса в Украине умерли пять человек.