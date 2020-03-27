Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За прошедшие сутки заразились 62 украинца

По состоянию на утро 27 марта Минздрав сообщил о 218 случаях заражения коронавирусом в Украине. Об этом во время брифинга сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, за прошедшие сутки заразились 62 украинца.

"За прошедшие сутки заболело 62 человека. Поэтому в целом у нас уже 218 случаев заболевания коронавирусом, из них 5 - летальные", - заявил Ляшко.

Кроме того, в Черновицкой области выздоровели 4 человека - три взрослых и один ребенок.

Напомним, 25 марта правительство ввело режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины на 30 дней - до 24 апреля 2020 года. Также на месяц в стране продлили карантинные меры.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение из-за коронавируса в Украине. В частности, Зеленский анонсировал очередную доставку 100 тыс. тест-систем ПЦР из Южной Кореи. Подробнее об основных заявления президента - в материале РБК-Украина.