ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Минздрав сообщил о 218 случаях заражения коронавирусом в Украине

Новости » Коронавирус     27.03.2020 - 09:57
Минздрав сообщил о 218 случаях заражения коронавирусом в Украине
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За прошедшие сутки заразились 62 украинца

По состоянию на утро 27 марта Минздрав сообщил о 218 случаях заражения коронавирусом в Украине. Об этом во время брифинга сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, за прошедшие сутки заразились 62 украинца.

"За прошедшие сутки заболело 62 человека. Поэтому в целом у нас уже 218 случаев заболевания коронавирусом, из них 5 - летальные", - заявил Ляшко.

Кроме того, в Черновицкой области выздоровели 4 человека - три взрослых и один ребенок.

Напомним, 25 марта правительство ввело режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины на 30 дней - до 24 апреля 2020 года. Также на месяц в стране продлили карантинные меры.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение из-за коронавируса в Украине. В частности, Зеленский анонсировал очередную доставку 100 тыс. тест-систем ПЦР из Южной Кореи. Подробнее об основных заявления президента - в материале РБК-Украина.

В Узбекистане сообщили о первой смерти от коронавируса В Ровенской области зафиксировано 9 случаев коронавируса
Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь