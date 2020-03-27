Число заражених коронавірусом у Вінницькій області зросло до 9 осіб. Про це йдеться в повідомленні Вінницького обласного лабораторного центру МОЗ України.

Повідомляється, що на території області зареєстровано 42 підозри на COVID-19. У 27 випадках діагноз не підтверджено, в 9 випадках виявлено коронавірус, у тому числі в однієї дитини. Зразки матеріалів ще від 6 пацієнтів досліджуються.

Лабораторно підтверджені випадки зареєстровано: Вінниця - 7, Вінницький район - 1, Ладижин - 1. За минулу добу термінові повідомлення про підозру на захворювання надійшли з Бершадського, Вінницького, Іллінецького, Жмеринського, Томашпільського та Чернівецького районів.

Нагадаємо, станом на вчора, в області було зафіксовано чотири випадки коронавіруса.

За останніми даними, станом на ранок 27 березня відомо про 218 випадків зараження по всій країні. Крім того, у Чернівецькій області одужали 4 особи - троє дорослих і одна дитина. З початку спалаху коронавірусу в Україні померли п'ять осіб.