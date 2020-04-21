Число зараженных коронавирусом в Киевской области растет: карта

В частности, в Киево-Святошинском районе заразился 101 человек
В Киевской области подтверждено 356 случаев заболевания коронавирусом, за сутки лабораторно подтверждено 23 новых случаев коронавирусной болезни. Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА.
В частности, в Обуховском р-не - 59 (20 - пгт Козин , 4-с. Романков, 9 - н. Украинка, 23 - н. Обухов, 1 - с. Красная Слободка, 1 - с. Нещеров, 1 - с. Германовка).
А в Киево-Святошинском районе - 101 (22 - с. Софиевская Борщаговка, 12 - Крюковщина, 26 - г . Вишневое, 9 - г. Боярка, 5 - с. Гатное, 5 - с. Лесники, 4 - с. Святопетровское , 4 - с. Дмитровка, 2 - с. Тарасовка; 3 - с. Чайки, 2 - с. П. Борщаговка, 1 - с. Кременище, 3 - Белогородка, 1 - Капитановка, 1 - с. Новое, 1 - с. Гнатовка).
В других районах ситуация такая:
Из них на стационарном лечении - 99 лица, на амбулаторном лечении (самоизоляция) - 257 человек. Из них дети - 21.
Напомним, в соседней Полтавской области зафиксирован 101 случай коронавируса, треть инфицированных составляют медики - 34 человека.
РБК-Украина писало, что в Ивано-Франковске из-за вспышки коронавируса переполнены городские больницы, 15 пациентов - в тяжелом состоянии.