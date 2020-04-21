Кількість заражених коронавірусом в Київській області зростає: карта

У Київській області підтверджено 356 випадків захворювання на коронавірус, за добу лабораторно підтверджено 23 нових випадків коронавірусної хвороби. Про це повідомляє прес-служба Київської ОДА.

Зокрема, в Обухівському р-ні - 59 (20 - смт Козин , 4-с. Романків, 9 - м. Українка, 23 - м. Обухів, 1 - с. Красна Слобідка, 1 - с. Нещерів, 1 - с. Германівка).

А у Києво-Святошинському районі - 101 (22 - с. Софіївська Борщагівка, 12 - Крюковщина, 26 - м . Вишневе, 9 - м. Боярка, 5 - с. Гатне, 5 - с. Лісники, 4 - с. Святопетрівське , 4 - с. Дмитрівка, 2 - с. Тарасівка; 3 - с. Чайки, 2 - с. П. Борщагівка, 1 - с. Кременище, 3 - Білогородка, 1 - Капітанівка, 1 - с. Нове, 1- с. Гнатівка).

У інших районах ситуація така:

2 - у Баришівському р-ні;

5 - у Білоцерківському р-н (с. М. Вільшанка -1, Фурси -2, м. Узин -2);

12 - у Бориспільському р-ні, (2- с. Гнідин, 2 – с. Вороньків, 1 – Головурів, 3 – с. Гора, Кийлів -1, Петропавлівське – 1, Проліски-2);

12 - у Броварському р-ні, (с. Зазим’я, Княжичі по 2 випадки, смт Калита – 2 випадок, Требухів -4, Погреби – 1, Велика Димерка - 1);

3 - у Бородянському р-ні;

7 - у Васильківському р-ні;

3 - у Вишгородському р-ні (с. Нові Петрівці-2, Тарасівщина - 1);

2 - в Іванківському районі;

9 - у Макарівському р-ні;

3 - у Миронівському р-ні;

3 - у Кагарлицький р-ні ( с. Панікарча-1, с. Слобода – 2);

3 - у Переяслав-Хмельницькому р-ні;

1 - у Поліському р-ні;

1 - у Рокитнянському р-ні;

7 - у Ставищенському р-ні (с. Гейсиха);

7 - у м. Біла Церква;

17 - у м. Бровари;

25 - у м. Бориспіль;

1 - у смт Бородянка;

10 - у м. Буча;

9 - м. Васильків;

8 - м. Вишгород;

20 - у м. Ірпінь;

4 - у м. Фастів;

1 - у смт Ворзель;

2 - у м. Гостомель;

1 - у смт. Коцюбинське;

1 - у смт Ставище;

8 - у м. Кагарлик;

3 - у м. Переяслав;

2 - у смт Рокитне;

1 - у смт Іванків;

3 - смт Володарка.

З них на стаціонарному лікуванні - 99 особи, на амбулаторному лікуванні (самоізоляція) - 257 осіб. Із них діти - 21.

Нагадаємо, у сусідній Полтавській області зафіксовано 101 випадок коронавірусу, третину інфікованих складають медики - 34 особи.

РБК-Україна писало, що в Івано-Франківську через спалах коронавірусу переповнені міські лікарні, 15 пацієнтів - у важкому стані.