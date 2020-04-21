В Полтавской области заразились коронавирусом более 100 человек, треть из них - медики

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Полтавской области уже 101 случай заболевания коронавирусом

В Полтавской области зафиксирован 101 случай коронавируса, треть инфицированных составляют медики - 34 человека. Об этом сообщил глава Полтавской областной госадминистрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

В частности, за сутки заразились 38 человек, больше всего - в Кременчуге.

"В Полтавской области уже 101 случай заболевания коронавирусом... Сейчас лабораторно подтвердили коронавирус у 34 медицинских работников", - говорится в сообщении.

Выздоровели за все время 12 человек.

Напомним, в Ивано-Франковске из-за вспышки коронавируса переполнены городские больницы, 15 пациентов - в тяжелом состоянии.

РБК-Украина писало, что по состоянию на утро 21 апреля в Украине количество зараженных коронавирусом COVID-19 выросло до 6125 людей. В частности 367 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 415 новых случаев.

Вместе с тем, премьер-министр Денис Шмигаль в интервью РБК-Украина рассказал о планах Кабмина продлить карантин, но в то же время смягчить меры в некоторых сферах.