Число пострадавших из-за пожара в Одессе снова выросло

Число пострадавших в результате пожара в Одессе достигло 21. Об этом сообщает представитель муниципального департамента здравоохраниения Алла Калеева, передает "Думская".

Сообщается, что один учащийся колледжа и один пожарный - в тяжелом состоянии. Среди пострадавших девять несовершеннолетних учащихся колледжа и пятеро пожарных.

Пострадали студенты: Кристина Чернявская - 17 лет, Юлия Савельева - 17 лет, Софья Свердленко - 17 лет, Мария Куртеева - 16 лет, Елена Бахчиванжи - 16 лет, Анна Басс - 16 лет, Виктория Беркатюк - 17 лет и Юрий Новицкий - 16 лет.

Ранее сообщалось о 18 пострадавших и одной погибшей в результате пожара в Одессе. По данным СМИ, одна из преподавателей умерла в городской больнице №1. Площадь пожара уже превысила 3000 квадратных метров. У спасателей заканчивается топливо в машинах, и его подвозят в канистрах.

Отметим, горит Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Спасатели сообщили, что существует угроза распространения огня. Впрочем, спасатели сообщили о завершении работы по эвакуации людей.

РБК-Украина писало, что в ночь на понедельник, 28 октября, в Киеве в Гидропарке горело кафе, при пожара взорвался один из газовых баллонов. В результате пожара 2 домика сгорели полностью, частично было повреждено 3 домики.