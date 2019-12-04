Кількість постраждалих внаслідок пожежі в Одесі знову зросла

Кількість постраждалих в результаті пожежі в Одесі досягла 21. Про це повідомляє представник муніципального департаменту здравоохраниения Алла Калєєва, передає "Думская".

Повідомляється, що один учень коледжу і один пожежний - у важкому стані. Серед постраждалих дев'ять неповнолітніх учнів коледжу і п'ятеро пожежників.

Постраждали студенти: Христина Чернявська - 17 років, Юлія Савельєва - 17 років, Софія Свердленко - 17 років, Марія Куртеєва - 16 років, Олена Бахчіванжі - 16 років, Анна Басс - 16 років, Вікторія Беркатюк - 17 років і Юрій Новицький - 16 років .

Раніше повідомлялося про 18 постраждалих і одну загиблу в результаті пожежі в Одесі. За даними ЗМІ, одна з викладачів померла в міській лікарні №1. Площа пожежі вже перевищила 3000 квадратних метрів. У рятувальників закінчується паливо в машинах, і його підвозять в каністрах.

Зазначимо, горить Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Рятувальники повідомили, що існує загроза поширення вогню. Втім, рятувальники повідомили про завершення роботи з евакуації людей.

РБК-Україна писало, що в ніч на понеділок, 28 жовтня, в Києві в Гідропарку горіло кафе, при пожежі вибухнув один з газових балонів. В результаті пожежі 2 будиночка згоріли повністю, частково було пошкоджено 3 будиночки.