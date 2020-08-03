Число полицейских на улице не решает проблему индивидуального терроризма, - МВД

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что еще не создали прибор, который бы заранее информировал о том, что у людей в головах. Сейчас в центре Киева мужчина угрожает взорвать отделение банка.

Об этом заявил Геращенко в эфире одного из украинских телеканалов.

Он обратился к украинцам с призывом, если в их окружении есть человек, который выражает мнение, что было бы "неплохо провести террористический акт", то пусть обращаются в полицию.

"Количество правоохранителей на улице не решает проблему индивидуального терроризма", - заявил он.

Напомним, МВД опубликовало фото захватчика отделения банка в центре Киева.

Отметим, угрожающий взорвать бомбу в Киеве является гражданином Узбекистана.

РБК-Украина писало, что в Киеве мужчина угрожает взорвать отделение АО "Универсал Банк", с места происшествия появились первые фото.

Вместе с тем, в Министерстве внутренних дел не знают, есть ли оружие у террориста.