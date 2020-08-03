Кількість поліцейських на вулиці не вирішує проблему індивідуального тероризму, - МВС

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що ще не створили прилад, який би зарані інформував про те, що у людей в головах. Наразі в центрі Києва чоловік погрожує підірвати відділення банку.

Про це заявив Геращенко в ефірі одного з українських телеканалів.

Він звернувся до українців з закликом, якщо у їхньому оточенні є людина, яка висловлює думку, що було б "непогано провести терористичний акт", то хай звертаються у поліцію.

"Кількість правоохоронців на вулиці не вирішує проблему індивідуального тероризму", - заявив він.

Нагадаємо, МВС опублікувало фото нападника на відділення банку в центрі Києва.

Відзначимо, що чоловік, який погрожує підірвати бомбу в Києві, є громадянином Узбекистану.

РБК-Україна писало, що в Києві чоловік погрожує підірвати відділення АТ "Універсал Банк", з місця події з'явилися перші фото.

Разом з тим, в Міністерстві внутрішніх справ не знають, чи є зброя у терориста.