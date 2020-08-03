Появились фото с места захвата банка в Киеве

Здание угрожает взорвать 35-летний мужчина
В Киеве мужчина угрожает взорвать отделение АО "Универсал Банк". С места происшествия появились первые фото.
Фото опубликовала пресс-служба Министерства внутренних дел.
На фото изображено, как возле бизнес-центра "Леонардо" собрались правоохранители, в частности Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, Нацполиция, а также "скорая помощь".
Что известно: неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет зашел в отделение банка и сказал, что у него в рюкзаке находится бомба. Он попросил вызвать полицию. Сейчас там находится руководитель отделения.
Правоохранители ведут с мужчиной переговоры. Введена спецоперация "Гром".
Напомним, 21 июля в Луцке вооруженный мужчина сообщил о захвате автобуса с пассажирами. Террористом оказался местный житель Максим Кривош.
Отметим, что террорист, захвативший автобус с заложниками в центре Луцка, ранее уже находился под наблюдением правоохранительных органов.
Как писало РБК-Украина, в МВД объяснили, почему президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста из Луцка.