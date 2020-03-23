Число подозрений на коронавирус в Украине растет: ситуация в областях

В Украине растет число подозрений на коронавирус Covid-19, уже 705. Такие данные указывают на карте распространения коронавируса в Украине.

Как отмечается, в Украине 73 случаев заражения Covid-19, три смерти от вируса и одно выздоровление.

Винницкая - 19,

Волынская - 20,

Днепропетровская - 39 ,

, Донецка - 25,

Житомирская - 17,

Закарпатская - 13,

Запорожская - 25,

Ивано-Франковск - 42 ,

, Киевская - 36,

Кировоградская - 1,

Луганская - 5,

Львовская - 98 ,

, Николаевская - 22,

Одесская - 46,

Полтавская - 2,

Ровенская- 20,

Сумская - 35,

Тернопольская - 27,

Харьковская - 2,

Херсонская - 14,

Хмельницкая - 6,

Черкасская - 23,

Черновицкая - 80 ,

, Черниговская - 2.

Отметим, президент Владимир Зеленский провел совещание с главами областных государственных администраций и мэрами относительно предотвращения распространения коронавирусной инфекции. На этом заседании украинский лидер не исключил введения чрезвычайной ситуации в Украине.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Вооруженных сил Украины вместе с правоохранительными органами будут патрулировать города в связи с усилением карантина в Украине.

РБК-Украина писало, что в связи с коронавирусом режим чрезвычайной ситуации введен в Киеве, Черновицкой, Днепропетровской, Харьковской, Житомирской, Донецкой, Ивано-Франковской и Киевской областях.