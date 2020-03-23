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Число подозрений на коронавирус в Украине растет: ситуация в областях

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В Украине уже 705 подозрений на коронавирус

В Украине растет число подозрений на коронавирус Covid-19, уже 705. Такие данные указывают на карте распространения коронавируса в Украине.

Как отмечается, в Украине 73 случаев заражения Covid-19, три смерти от вируса и одно выздоровление.

  • Винницкая - 19,
  • Волынская - 20,
  • Днепропетровская - 39,
  • Донецка - 25,
  • Житомирская - 17,
  • Закарпатская - 13,
  • Запорожская - 25,
  • Ивано-Франковск - 42,
  • Киевская - 36,
  • Кировоградская - 1,
  • Луганская - 5,
  • Львовская - 98,
  • Николаевская - 22,
  • Одесская - 46,
  • Полтавская - 2,
  • Ровенская- 20,
  • Сумская - 35,
  • Тернопольская - 27,
  • Харьковская - 2,
  • Херсонская - 14,
  • Хмельницкая - 6,
  • Черкасская - 23,
  • Черновицкая - 80,
  • Черниговская - 2.

Отметим, президент Владимир Зеленский провел совещание с главами областных государственных администраций и мэрами относительно предотвращения распространения коронавирусной инфекции. На этом заседании украинский лидер не исключил введения чрезвычайной ситуации в Украине.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Вооруженных сил Украины вместе с правоохранительными органами будут патрулировать города в связи с усилением карантина в Украине.

РБК-Украина писало, что в связи с коронавирусом режим чрезвычайной ситуации введен в Киеве, Черновицкой, Днепропетровской, Харьковской, Житомирской, Донецкой, Ивано-Франковской и Киевской областях.

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