Число подозрений на коронавирус в Украине растет: ситуация в областях

В Украине уже 705 подозрений на коронавирус
В Украине растет число подозрений на коронавирус Covid-19, уже 705. Такие данные указывают на карте распространения коронавируса в Украине.
Как отмечается, в Украине 73 случаев заражения Covid-19, три смерти от вируса и одно выздоровление.
Отметим, президент Владимир Зеленский провел совещание с главами областных государственных администраций и мэрами относительно предотвращения распространения коронавирусной инфекции. На этом заседании украинский лидер не исключил введения чрезвычайной ситуации в Украине.
Ранее сообщалось, что военнослужащие Вооруженных сил Украины вместе с правоохранительными органами будут патрулировать города в связи с усилением карантина в Украине.
РБК-Украина писало, что в связи с коронавирусом режим чрезвычайной ситуации введен в Киеве, Черновицкой, Днепропетровской, Харьковской, Житомирской, Донецкой, Ивано-Франковской и Киевской областях.