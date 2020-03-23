Кількість підозр на коронавірус в Україні зростає: ситуація в областях

В Україні вже 705 підозр на коронавірус
В Україні зростає кількість підозр на коронавірус Covid-19, вже 705. Такі дані вказують на карті поширення коронавірусу в Україні.
Як зазначається, в Україні 73 випадків зараження Covid-19, три смерті від вірусу та одне виздоровлення.
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Зазначимо, президент Володимир Зеленський провів нараду з головами обласних державних адміністрацій та міськими головами щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції. На цьому засіданні український лідер не виключив введення надзвичайної ситуації в Україні.
Раніше повідомлялось, що військовослужбовці Збройних сил України разом з правоохоронними органами патрулюватимуть міста у зв'язку з посиленням карантину в Україні.
РБК-Україна писало, що в зв'язку з коронавірусом режим надзвичайної ситуації уведений в Києві, Чернівецькій, Дніпропетровській, Харківській, Житомирській, Донецькій, Івано-Франківській та Київській областях.