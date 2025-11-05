Численні вибухи та пожежа: в Донецьку уражено склад боєприпасів росіян (відео)
У тимчасово окупованому Донецьку ввечері 5 листопада пролунали потужні вибухи. Місцеві канали написали про "ракетний удар"; відомо, що ціллю міг стати склад боєприпасів російської окупаційної армії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення у місцевих каналах.
Зазначається, що вибухи пролунали ввечері в одному з районів окупованого міста - попередньо, під атакою перебував Куйбишевський район. Перший вибух супроводжувався сильною ударною хвилею та звуками численних вторинних детонацій, що може свідчити про ураження російського складу боєприпасів.
Після вибухів над ураженим місцем здійнялися великі клуби диму, почалася сильна пожежа. На опублікованих відео можна почути несильні вибухи - це детонують боєприпаси, не знищені в момент ураження.
Офіційних підтверджень поки що немає як зі сторони окупаційної влади, так і зі сторони України. Невідомо, чи є поранені та загиблі внаслідок удару. За однією версією, по складу завдали ракетного удару, за іншою - його вразив український ударний безпілотник.
Фото: Telegram
Нагадаємо, що українські ударні безпілотники в ніч на 5 листопада атакували енергетичну інфраструктуру Ярославської області у РФ. Під ударом опинилися нафтоперегонні станції.
Також 4 листопада Сили оборони України вночі уразили два важливих російських підприємства - нафтопереробний завод в Нижегородській області та хімічний завод в Башкирії. Окрім них, було знищено дві підстанції в двох регіонах РФ та склад боєприпасів у тимчасово окупованому Довжанську в Луганській області.
До цього ще один великий склад боєприпасів уразили в Бєлгородській області РФ. Подія сталася 23 жовтня, до складу вночі дісталися українські дрони.