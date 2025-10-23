Генштаб підтвердив удар по Рязанському НПЗ і складу боєприпасів на Бєлгородщині

В ніч на 23 жовтня Сили оборони уразили стратегічні об'єкти окупантів на території РФ. Йдеться про Рязанський нафтопереробний завод та склад боєприпасів у Бєлгородській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Удар по Рязанському НПЗ

Так, сьогодні вночі підрозділи Сил оборони України завдали удару по стратегічному об’єкту противника - нафтопереробному заводу "Рязанський". За інформацією Генштабу, зафіксовано вибухи в районі цілі та масштабну пожежу на території підприємства.

Рязанський НПЗ є одним із найбільших у центральній частині Росії та належить компанії "Роснєфть". Потужності заводу дозволяють переробляти понад 17 млн тонн нафти на рік та відіграють ключову роль у забезпеченні пальним військових формувань РФ.

Виведення частини виробничих потужностей з ладу знижує можливості російської армії у веденні бойових дій.

Знищено склад боєприпасів у Бєлгородській області

Цієї ж ночі українські ударні безпілотники уразили склад боєприпасів ворога в районі населеного пункту Валуйки Бєлгородської області. За наявною інформацією, ціль знищено, спостерігалися детонації та вибухи боєприпасів.

"Реалізація заходів, спрямованих на припинення збройної агресії Російської Федерації проти України, триває", - зазначили у Генштабі.