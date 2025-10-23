ua en ru
Генштаб підтвердив удар по Рязанському НПЗ і складу боєприпасів на Бєлгородщині

Четвер 23 жовтня 2025 14:57
Генштаб підтвердив удар по Рязанському НПЗ і складу боєприпасів на Бєлгородщині Фото: Рязанський НПЗ (росЗМІ)
Автор: Ірина Глухова

В ніч на 23 жовтня Сили оборони уразили стратегічні об'єкти окупантів на території РФ. Йдеться про Рязанський нафтопереробний завод та склад боєприпасів у Бєлгородській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Удар по Рязанському НПЗ

Так, сьогодні вночі підрозділи Сил оборони України завдали удару по стратегічному об’єкту противника - нафтопереробному заводу "Рязанський". За інформацією Генштабу, зафіксовано вибухи в районі цілі та масштабну пожежу на території підприємства.

Рязанський НПЗ є одним із найбільших у центральній частині Росії та належить компанії "Роснєфть". Потужності заводу дозволяють переробляти понад 17 млн тонн нафти на рік та відіграють ключову роль у забезпеченні пальним військових формувань РФ.

Виведення частини виробничих потужностей з ладу знижує можливості російської армії у веденні бойових дій.

Знищено склад боєприпасів у Бєлгородській області

Цієї ж ночі українські ударні безпілотники уразили склад боєприпасів ворога в районі населеного пункту Валуйки Бєлгородської області. За наявною інформацією, ціль знищено, спостерігалися детонації та вибухи боєприпасів.

"Реалізація заходів, спрямованих на припинення збройної агресії Російської Федерації проти України, триває", - зазначили у Генштабі.

Атаки на Рязанський НПЗ

Нагадаємо, у Росії у ніч проти 23 жовтня було гучно у Рязанській області. Внаслідок атаки безпілотників на території одного з підприємств виникла пожежа.

Місцевий губернатор розповідав, що російська ППО нібито знищила 14 безпілотників, а через падіння уламків виникла пожежа на території одного з підприємств.

Він не уточнив, про яке саме підприємство йдеться, однак місцеві жителі зазначали, що пожежа сталася на Рязанському нафтопереробному заводі.

Варто додати, що Рязанський НПЗ не вперше зазнає атак дронів. Останній раз українські безпілотники атакували завод у ніч проти 5 вересня. Після цього атаку підтвердив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді та Генштаб ЗСУ.

Унаслідок цих дій було суттєво пошкоджено інфраструктуру заводу.

Російська Федерація НПЗ Генштаб ВСУ
