Фото: у РФ дрони атакували дві нафтоперегонні станції у Ярославській області (скрін відео)

У ніч на 5 листопада дрони атакували енергетичну інфраструктуру Ярославської області у РФ. Під ударом опинилися нафтоперегонні станції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевого губернатора Михайла Євраєва.

За його словами, внаслідок атаки безпілотників на енергетичну інфраструктуру Ярославської області завдано "незначних пошкоджень нафтоперегінним станціям у двох округах регіону". Постраждалих нібито немає, а наслідки "локалізовано". Губернатор звинувачує в організації атаки Україну. Офіційних коментарів від Генерального штабу Збройних сил України станом на зараз немає. Варто додати, що у Ярославській області розташовано кілька нафтопереробних підприємств, серед яких "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" - один із найбільших заводів на півночі Росії. Він знаходиться безпосередньо в Ярославлі. Крім того, в регіоні діють нафтоперекачувальні станції, що входять до системи магістральних нафтопроводів.