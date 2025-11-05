У РФ дрони атакували дві нафтоперегонні станції у Ярославській області
У ніч на 5 листопада дрони атакували енергетичну інфраструктуру Ярославської області у РФ. Під ударом опинилися нафтоперегонні станції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевого губернатора Михайла Євраєва.
За його словами, внаслідок атаки безпілотників на енергетичну інфраструктуру Ярославської області завдано "незначних пошкоджень нафтоперегінним станціям у двох округах регіону".
Постраждалих нібито немає, а наслідки "локалізовано". Губернатор звинувачує в організації атаки Україну.
Офіційних коментарів від Генерального штабу Збройних сил України станом на зараз немає.
Варто додати, що у Ярославській області розташовано кілька нафтопереробних підприємств, серед яких "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" - один із найбільших заводів на півночі Росії. Він знаходиться безпосередньо в Ярославлі.
Крім того, в регіоні діють нафтоперекачувальні станції, що входять до системи магістральних нафтопроводів.
Інциденти у Ярославській області
У ніч на 31 жовтня місцеві жителі повідомляли про вибухи в російському Ярославлі, зокрема в районі нафтопереробного заводу ПАТ "Славнефть-ЯНОС".
Під час атаки тимчасово закривали місцевий аеропорт. Губернатор регіону підтвердив сам факт атаки, однак утримався від будь-яких подробиць щодо її наслідків.
Це вже не перший інцидент на Ярославському НПЗ. Зокрема, 1 жовтня на території заводу спалахнула масштабна пожежа, стовп диму від якої було видно з різних районів міста.
Ще раніше, у січні 2024 року, безпілотник літакового типу атакував "Славнефть-ЯНОС". Тоді апарат впав поблизу установки гідрокрекінгу. Постраждалих не було, територію оперативно оточили, а на місце прибули сапери.